Québec 511 > Fil RSS > Avertissements en vigueur Québec (Capitale-Nationale) 363 Fermeture R-363 entre 3e Rang et route Adélard-Laganière, direction SUD et NORD, Saint-Casimir, durée indéterminée, détour R-354, R-159, R-352, route Bureau. Cause : Bris de la structure.