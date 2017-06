Québec 511 > Fil RSS > Avertissements en vigueur Outaouais 148 Circulation au ralenti R-148 Entre la R-323 et la côte Angèle. Circulation sur voies rétrécies à 3 mètres chacune., direction OUEST et EST, Montebello, durée indéterminée. Cause : Événements spéciaux.