Québec 511 > Fil RSS > Avertissements en vigueur Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 132 Fermeture R-132 à Cascapédia - Saint-Jules, direction OUEST et EST, à la hauteur de la rivière Cascapédia. Durée indéterminée. Détour : R-299, Route des Ponts, Route MacKay. Cause : Bris de la structure. Pour les véhicules d'une largeur de plus de 3,5 mètres, communiquer avec le Centre de services de New-Carlisle pour le passage sur le chemin de détour.