Québec 511 > Fil RSS > Avertissements en vigueur Québec (Capitale-Nationale) 440 Fermeture de 1 voie sur 2 A-440 Autoroute Dufferin-Montmorency entre côte de la Potasse et boulevard des Capucins, direction OUEST et EST, Québec, Du 12 février 2017 à 19 h au 12 février 2017 à 23 h. Cause : Événements spéciaux.