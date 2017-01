Québec 511 > Fil RSS > Avertissements en vigueur Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 132 Fermeture R-132 entre route Massé et route de Sainte-Jeanne-d'Arc, direction OUEST et EST, Sainte-Jeanne-d'Arc, durée indéterminée. Cause : Accident.