Québec 511 > Fil RSS > Avertissements en vigueur Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Fermeture Montée Industrielle-et-Commerciale entre Boulevard Arthur-Buies Est et Chemin du Sommet Est, direction SUD et NORD, Rimouski, durée indéterminée. Cause : Conditions climatiques difficiles.