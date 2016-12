Québec 511 > Fil RSS > Avertissements en vigueur Estrie 108 Fermeture de 2 voies sur 2, Fermeture R-108 à la hauteur chemin Forand, direction OUEST et EST, Sainte-Catherine-de-Hatley, durée indéterminée, détour entre chemin Forand et chemin Ayer's Cliff . Cause : Déglaçage.